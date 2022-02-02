Жулин публично признался, что изменял бывшей жене во время брака

Спортивных достижений у знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки не счесть: она завоевывала пьедестал победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России и Белоруссии. Однако личная жизнь звезды ледовых состязаний до определенного момента складывалась не так удачно.

Сегодня Татьяна Навка счастлива в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а вот отношения с первым мужем – фигуристом и тренером Александром Жулиным – у нее не сложились.

Пара познакомилась в США во время тренировочных программ, отношения начались в 1994, а в 2000 году они поженились. Брак Навки и Жулина продлился до 2014 года. Однако оказалось, что во время отношений супруг изменял знаменитой фигуристке.

Об этом на программе "Судьба человека" рассказал сам Жулин. В беседе с телеведущим Борисом Кочевниковым он поведал об издевательствах над супругой.

По словам тренера, Навка "сильно плакала", когда он сознался ей в изменах. Кроме того, Жулин объявил супруге, что уходит из семьи к фигуристке Оксане Грищук. Он также рассказал в эфире, что достаточно быстро одумался. Александр понял, что это было "помутнением рассудка" и пошел извиняться.

"Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане", – поделился Жулин.

Он подчеркнул, что бывшая жена, будучи "мудрой женщиной", простила его. Однако поступок фигуристки вызвал недопонимание у известного блогера Лены Миро. Она заявила, что Навка не уважает себя, раз простила Жулину измену. А его признание интернет-звезда назвала публичным унижением экс-супруги.

Ранее Навка рассказала о счастливой жизни с Песковым.