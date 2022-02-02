"Татьяна сильно плакала": экс-муж рассказал об издевательствах над Навкой

"Татьяна сильно плакала": экс-муж рассказал об издевательствах над Навкой
Татьяна Навка. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жулин публично признался, что изменял бывшей жене во время брака

Спортивных достижений у знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки не счесть: она завоевывала пьедестал победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, России и Белоруссии. Однако личная жизнь звезды ледовых состязаний до определенного момента складывалась не так удачно.

Сегодня Татьяна Навка счастлива в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, а вот отношения с первым мужем – фигуристом и тренером Александром Жулиным – у нее не сложились.

Пара познакомилась в США во время тренировочных программ, отношения начались в 1994, а в 2000 году они поженились. Брак Навки и Жулина продлился до 2014 года. Однако оказалось, что во время отношений супруг изменял знаменитой фигуристке.

Об этом на программе "Судьба человека" рассказал сам Жулин. В беседе с телеведущим Борисом Кочевниковым он поведал об издевательствах над супругой.

По словам тренера, Навка "сильно плакала", когда он сознался ей в изменах. Кроме того, Жулин объявил супруге, что уходит из семьи к фигуристке Оксане Грищук. Он также рассказал в эфире, что достаточно быстро одумался. Александр понял, что это было "помутнением рассудка" и пошел извиняться.

"Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане", – поделился Жулин.

Он подчеркнул, что бывшая жена, будучи "мудрой женщиной", простила его. Однако поступок фигуристки вызвал недопонимание у известного блогера Лены Миро. Она заявила, что Навка не уважает себя, раз простила Жулину измену. А его признание интернет-звезда назвала публичным унижением экс-супруги.

Ранее Навка рассказала о счастливой жизни с Песковым.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей