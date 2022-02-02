"Потрясающе": Рудковская похвасталась стройным телом в тугом купальнике

"Потрясающе": Рудковская похвасталась стройным телом в тугом купальнике
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
47-летняя звезда не скрывает свои прелести

По фигуре Яны Рудковской не скажешь, что она многодетная мама. Супруга известного фигуриста следит за собой: активно занимается спортом, правильно питается и не забывает радовать поклонников новыми фотографиями с отдыха. Один из таких снимков вызвал бурную реакцию у фанатов: особенно мужчины остались довольны фото в голубом купальнике. На нем Рудковская позирует на фоне океана: снимок сделан на Мальдивских островах.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

График у бизнесвумен явно плотный. Она не только продюсер и телеведущая, но еще жена и мать. Кроме подрастающих детей от Евгения Плющенко, она воспитывает сыновей от брака с Виктором Батуриным. Несмотря на частные разъезды, Яна успевает уделять время своей семье и выкладывает с ними яркие кадры: это может быть и день рождения, и вечеринка в честь нового проекта. Но больше всего лайков собирают фотографии Яны Рудковской на пляже. Сейчас звезда отдыхает на Мальдивах.

В комментариях практически нет негатива, а только лишь хвалебные отзывы. Подписчики в восторге от стройного тела и модного купальника Рудковской.

"Как всегда в форме"; "Потрясающе выглядите"; "Вы супер, купальник вам к лицу", – заваливают звезду приятностями фанаты.

Нашлись и те, кто предложил сменить купальник на раздельный. Ведь только так, по мнению поклонников, "получится оценить все прелести".

Не всегда образы Рудковской вызывают восторг. Ее платье с бала Tatler раскритиковали по полной.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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