90-летний актер из "Рабыни Изауры" скончался после сильнейших мучений

90-летний актер из "Рабыни Изауры" скончался после сильнейших мучений
Фото: pixabay.com
Пожилой организм не справился с запредельной нагрузкой

Популярный бразильский артист, актер озвучки Исаак Бардавид скончался в 90-летнем возрасте. Известный по телесериалу "Рабыня Изаура" исполнитель роли Франциско ушел из жизни 1 февраля 2022 года.

Информацию подтвердил его внук Жуа Бардавид, указавший, что у знаменитости наблюдались серьезные проблемы со здоровьем из-за хронического респираторного заболевания. Сердце 90-летнего актера не выдержало такой нагрузки на организм. Известно, что состояние легких у артиста было критическим – он очень плохо дышал. Насыщение крови кислородом проходило крайне неэффективно даже с учетом медицинских аппаратов.

"Он уже к тому моменту находился в искусственной коме. Чтобы облегчить страдания, ему провели интубацию трахеи. Затем начала отказывать почка. Пришлось пройти гемодиализ, и он начал выздоравливать. Но вдруг снова отказало легкое – не помогла даже интубация. В крови было крайне мало кислорода, и у него отказало сердце. Врачи пытались его реанимировать, но тщетно – организм смертельно устал", – сообщил наследник Бардавида.

Исаак за свою 50-летнюю карьеру успел сняться во многих сериалах, включая такие как "Георгий Победоносец", "Шипы и розы" и остальные.

Внук также рассказал, что одним из самых важных проектов деда был второй сборник стихов, который тот не успел издать. Оставалось лишь выбрать название с обложкой.

Ранее мы писали о смерти легендарного артиста, заслуженного работника культуры РСФСР Владислава Шпака. Педагог циркового искусства не успел дожить до 82 лет.

Источник: G1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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