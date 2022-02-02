Богомолов отмалчивается: защищать честь "нагулявшей" ребенка Собчак пришлось бывшему

Богомолов отмалчивается: защищать честь "нагулявшей" ребенка Собчак пришлось бывшему
Максим Виторган. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Задетый артист назвал давнего приятеля "хулиганом на подсосе"

Российский актер Максим Виторган вступился за бывшую возлюбленную Ксению Собчак, которую крайне задела провокация от группы "Ленинград" и Сергея Шнурова в частности. Артист вступился за экс-супругу перед артистом, с которым лично знаком не один десяток лет.

Напомним, в своем новом треке Шнуров прохаживается по Собчак и ее наследнику с вполне понятным содержанием, заявляя, что бывшая любовь наставила режиссеру рога: "Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган". Ксения, атакованная собственным оружием, ответила на порочащие ее слухи. Обидчика журналистка назвала "опущенным", а кое-кто из поклонников заявил, что группа "Ленинград", кажется, свернула не в ту сторону.

Позднее откликнулся Виторган, с гневом заявивший, что давний знакомый смеет отпускать гнусные шутки по поводу его пятилетнего ребенка. Тем самым, уверен Максим, музыкант порочит честь и достоинство его родных. Такого от старого знакомого он не ожидал.

"Я помню еще те времена, когда ты считал своей честью выступить без гонорара, бесплатно на дне рождения у Собчак. Потому что там находилось много возможных покупателей твоего "Ленинграда". Я все понимаю. Ксюша сказала, и ты ответил. Ты ответил – и она тоже. Ты в нашем времени был хулиганом. Но во что ты теперь выродился? Старей с достоинством, хулиган на подсосе", – высказался Максим на своей странице в Instagram.

Весной Ксения с горечью отреагировала на заявление Шнурова о том, что тот никогда не водил с ней искренней дружбы. Ведущая откровенно поделилась переживаниями с подписчиками, заявив, что Сергей когда-то был для нее действительно близким человеком.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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