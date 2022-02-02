Масляков не будет вести КВН: что случилось с ведущим

Масляков не будет вести КВН: что случилось с ведущим
Александр Масляков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Бессменный глава клуба сообщил, что его придется заменить

Знаменитый руководитель и ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков сообщил нерадостную весть: он подхватил коронавирусную инфекцию и из-за лечения вынужденно пропустит первые игры в новом сезоне.

Создатель КВН обратился к поклонникам, рассказав, что уже во второй раз подхватил ковид. Из-за болезни Александр останется на самоизоляции – несколько игр пройдут без его участия.

Сам ведущий признался, что врачи настояли на домашнем лечении. Масляков переживает за родной КВН: 61-й сезон кто-то проведет без него. Но заменят его вовсе не посторонние люди: это будут известные юмористы, которые снискали в свое время популярность благодаря участию в игре. Пока непонятно, о какой конретной кандидатуре идет речь – Масляков намекнул, что таковых может оказаться несколько.

"Посмотрим, как у них с сложится все с ведением", – сообщил ведущий. 

В конце Александр поздравил поклонников с наступлением нового сезона.

А в ноябре ведущий заявлял, что уже начал подумывать об уходе из телевидения и завершении профессиональной карьеры. Однако итогового решения еще не принял. Признался, что будет очень переживать за свой проект и наблюдать за выступлениями.

Ранее известный телеведущий Максим Галкин рассказал, что уже два десятка лет находится в "черном списке" у "Клуба веселых и находчивых" – виной тому давний конфликт, который разгорелся между ним и Масляковым. В начале "нулевых" Максима пригласили судействовать на КВН. И тут он поставил тройку выступлению команды Воли и Родригеза – Маслякову его решение пришлось не по нраву.

Источник: КВН ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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