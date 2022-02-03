В театре царит напряженная обстановка

Прошлый художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался в сентябре 2019 года. После его смерти руководство на себя принял Марк Варшавер: с этого времени в театре идет "холодная война". Больше всего недовольна Александра – дочка Захарова, которая не так давно дала исчерпывающее интервью.

Оно вышло на ютуб-канале, а в качестве интервьюера выступил Андрей Караулов. Дочь известного режиссера театра и кино поделилась своими чувствами и эмоциями по поводу ситуации с "Ленкомом". Она оказалась недовольна тем, как Варшавер "управляется" с театром. Речь шла не только о непосредственном руководстве, но и деньгах. Журналист остался под впечатлением после встречи с Александрой и решил подать заявление в Следственный комитет. Проверка "пришла" в театр, а организовал ее Александр Бастрыкин.

Никаких нарушений выявлено не было. Оказывается, это уже не первый такой случай. Проверки Следственного комитета проходят в театре слишком часто. Больше всего от этого устали актеры. Именно они решили написать письмо в адрес председателя Следственного комитета и попросили его дать артистам спокойно работать. По этому поводу высказалась и Татьяна Кравченко, которая входит в трупу "Ленкома".

"Поведение Саши Захаровой за гранью добра и зла. При ее отце актеры больше боялись такого напора, а теперь осуждают подобное поведение. Из-за этого в театре все напряженно, атмосфера не рабочая. Мы поэтому и решили отправить письмо", – делится Кравченко.

Теперь артисты ждут ответа или решения, которое поможет им, как и раньше, наслаждаться театральной жизнью, а не "переносить" ее.

Уже в начале своей карьеры в качестве руководителя театра Варшавер начал войну против Захаровой.