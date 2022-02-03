Вечерний образ актрисы не остался без внимания

Елена Яковлева, в отличии от своих коллег, не особо любит публичность: ее стиль жизни больше похож на образ жизни человека, не имеющего отношения к миру шоу-бизнеса. Актриса решила не создавать профиль в социальных сетях: "это лишнее". Не так часто ее можно встретить на крупных мероприятиях с большим количеством звезд, да и интервью Яковлева предпочитает давать редко.

У поклонников не остается выбора: они находят фотографии актрисы в фанатских профилях. На днях в один из них выложили потрясающий снимок Елены Яковлевой в вечернем платье. Даже те, кто особо не следят за творчеством звезды, не могли пройти мимо фото.

На нем актриса смотрит прямо в камеру, ее уши украшают длинные серьги, а макияж выразительно подчеркивает серо-зеленые глаза. Но главной деталью стало довольно глубокое декольте. Фанаты остались довольны: под снимком не оказалось ни одного негативного комментария.

"Вас не узнать", "Все так красиво и естественно", "В этой женщине сошлись талант и красота", – отметили пользователи Instagram.

Несмотря на приятные комментарии со стороны поклонников, Елена Яковлева не хочет регистрироваться в социальных сетях. Ее устраивает "спокойный, умеренный образ жизни, в котором есть место самым главным моментам".

У Елены Яковлевой есть сын, который в прошлом году радикально сменил образ.