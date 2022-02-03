Фанаты пришли в восторг от серии откровенных кадров

Знаменитая украинская певица Ани Лорак частенько провоцирует публику на весьма яркие эмоции. Красавица не стесняется демонстрировать свою грацию и привлекательность многомиллионной армии фанатов. Сейчас дива отдыхает в теплых странах, откуда и делится пикантными кадрами.



На этот раз любимица публики решила похвастаться ультрамодным купальником в стиле диско. Откровенный наряд знаменитости представляет собой два разноцветных элемента купального костюма: желтый низ и ярко-красный верх. Диско-бикини знаменитости отделано блестками, что добавляет эффектность яркому образу артистки.

Стоит отметить, что 43-летняя Лорак выглядит просто превосходно. Подтянутая, стройная фигура звезды и пленительные линии тела никого не оставили равнодушными. Больше всего разволновалась мужская часть публики, впрочем, женщины также остались в восторге и по-доброму позавидовали цветущей красоте звездной исполнительницы.

"Красота за гранью!", "Фото с отдыха не просто солнечные, они знойные, жаркие, обжигающие!", "Фигура роскошная, невозможно оторвать глаза", "Блистательная дива, очень радуешь!", "До чего же ваша улыбка хороша, улыбайтесь всегда и везде", "Невероятная красотка, излучающая счастья", – пишут восторженные интернет-пользователи.

К слову, недавно Ани Лорак произвела фурор в Сети, выставив откровенный кадр в мокром купальнике. Стройное тело звезды восхитило россиян.