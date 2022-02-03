"Обжигающая красота": знойное тело Лорак в блестящем диско-бикини взбудоражило поклонников

"Обжигающая красота": знойное тело Лорак в блестящем диско-бикини взбудоражило поклонников
Ани Лорак. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты пришли в восторг от серии откровенных кадров

Знаменитая украинская певица Ани Лорак частенько провоцирует публику на весьма яркие эмоции. Красавица не стесняется демонстрировать свою грацию и привлекательность многомиллионной армии фанатов. Сейчас дива отдыхает в теплых странах, откуда и делится пикантными кадрами.

На этот раз любимица публики решила похвастаться ультрамодным купальником в стиле диско. Откровенный наряд знаменитости представляет собой два разноцветных элемента купального костюма: желтый низ и ярко-красный верх. Диско-бикини знаменитости отделано блестками, что добавляет эффектность яркому образу артистки.

Стоит отметить, что 43-летняя Лорак выглядит просто превосходно. Подтянутая, стройная фигура звезды и пленительные линии тела никого не оставили равнодушными. Больше всего разволновалась мужская часть публики, впрочем, женщины также остались в восторге и по-доброму позавидовали цветущей красоте звездной исполнительницы.

"Красота за гранью!", "Фото с отдыха не просто солнечные, они знойные, жаркие, обжигающие!", "Фигура роскошная, невозможно оторвать глаза", "Блистательная дива, очень радуешь!", "До чего же ваша улыбка хороша, улыбайтесь всегда и везде", "Невероятная красотка, излучающая счастья", – пишут восторженные интернет-пользователи.

К слову, недавно Ани Лорак произвела фурор в Сети, выставив откровенный кадр в мокром купальнике. Стройное тело звезды восхитило россиян.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей