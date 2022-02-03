Ведущему припомнили конфликт с "Игрой"

Новый сезон Высшей лиги "Клуба веселых и находчивых" стартует уже через две недели, 17 февраля, однако бессменный ведущий игры Александр Масляков не сможет присутствовать, как минимум, на первых состязаниях из-за заболевания. В этой связи обозреватели КВН Денис Косяков, Савва Савченко и Константин Белевцев решили выяснить, кто станет преемником заслуженного деятеля искусств.

О невозможности вести первые четвертьфиналы Масляков объявил лично в среду, 2 февраля. Он подчеркнул, что за трибуну вместо него должен стать кто-нибудь из известных КВНщиков. Обозреватели обратили внимание, что ведущий не назвал в качестве кандидата собственного сына, Александра Маслякова-младшего, который всегда считался наиболее вероятным преемником своего отца.

Кстати, в сообществе юмористов 80-летнему ведущему уже пророчили прощание со сценой после завершения юбилейного 60-ого сезона, поэтому его заявление было воспринято вполне серьезно. Фанаты КВН не исключили, что Масляков уходит навсегда, поэтому и заменить его должна фигура, имеющая большой вес в мире юмора.

Косяков предположил, что лучше всех под это описание подходит знаменитый юморист Гарик Мартиросян, однако эта версия была исключена из-за конфликта Маслякова с организаторами шоу "Игра". Еще одна вероятная фигура – Михаил Галустян, который на данный момент ведет Премьер-лигу КВН.

Не исключено, что место за тумбой может занять кто-то из знаменитых ведущих "Первого канала". Косяков напомнил, что Дмитрий Нагиев является постоянным членом жюри КВН.

Белевцев сыронизировал, что преемником Маслякова должен стать кто-то из знаменитых КВНщиков, который еще не поссорился с именитым ведущим. По его версии, роль может достаться звезде "Уральских пельменей" Сергею Светлакову.

Ведущий "Игры" Евгений Чебатков был бы наиболее "клевым" вариантом, считает Савченко. Меж тем, он напомнил, что во время состязания, посвященного юбилею КВН, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст предложил контракт юмористу Вадиму Галыгину, который тоже может стать ведущим.