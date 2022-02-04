Кое-кто до сих пор находится в заточении, ожидая выхода на свободу

В мире насчитываются миллионы поклонниц турецких мыльных опер, которые принято смотреть, проливая галлоны слез из-за ежесекундного драматизма. Ведь резкие реплики, от которых переворачиватся сердце прекрасного пола, произносятся в экране красивыми, знаменитыми и успешными актерами. Однако мало кому известно, что у некоторых турецких звезд имеются определенные проблемы с законом – некоторые даже пытаются запрятать поглубже свое криминальное прошлое.

Ибрагим Челиккол



Исполнитель главной роли в "Черно-белой любви" не относится к постоянным нарушителям закона, но и хвастать ему, по большому счету, нечем. Крутой нрав его к добру не привел: в 2019 году артист подрался в одном из ночных клубов, из-за чего провел ночь в полицейском участке.

Озан Гювен

У звезды "Великолепного века" все куда серьезее: два года назад его обвинили в домашнем насилии и причинении физических увечий девушке, которая обвинила его в избиении. Актер до сих пор судится – ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Кыванч Татлытуг

Татлытуг оказался восемь лет назад фигурантом уголовного дела – артисту грозил десятилетний срок. Обвинение заявляло, что актер скрыл доходы за два года. Однако он смог оправдаться, заявив, что вину несет его бухгалтер, от которого сам пострадал. Все обвинения в итоге сняли.

Чагатай Улусой

Звезда "Изысканного пугала" вместе с коллегами оказался в суде из-за употребления наркотических веществ. Адвокаты поработали на славу: вместо грозившего артисту четырехлетнего срока суд приговорил фигуранта к десяти месяцам лишения свободы и запрет на выезд из Турции сроком на 2 года.

Озджан Дениз

Дениза обвинила в домашнем насилии бывшая жена Фейза Актан. Карьера у звезды пошла на спад, хотя он и смог оправдаться. А судебные споры с женой продолжаются и по сей день. Озджан пытается добиться для себя назначения опекунства над собственным сыном.

Аднан Коч

Бехрам-паша из "Великолепного века" тоже не может похвастать чистой репутацией. В 2018 году его задержали по подозрению в хранении и сбыте запрещенных веществ. Сопротивлялся полиции – за все в совокупности ему светило до 45 лет. Адвокаты сократили срок на 29 лет – оставшиеся годы артисту придется провести в заточении.