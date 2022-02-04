Звезду "Сватов" Кравченко застукали в объятиях именитого ухажера

Звезду "Сватов" Кравченко застукали в объятиях именитого ухажера
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пикантный момент был запечатлен на камеру

Поклонники Татьяны Кравченко пристально следят за ее жизнью. В своем профиле в Instagram актриса часто делится красивыми снимками с близкими, выкладывает фотографии с репетиций. В последнее время на них все чаще стал появляться ее партнер по спектаклю Станислав Садальский. Поначалу фанаты не придавали этому внимания, но после того, как снимок с Кравченко разместил у себя актер, они стали судачить о новом звездном романе. 

В социальных сетях артисты не раз мило общались в комментариях, желали друг другу только хорошего и всячески подогревали интерес публики. На фотографии Садальский обнимает Татьяну Кравченко, а она крепко держит его за руку. Несмотря на то, что кадр сделан в стенах концертного зала, то есть "на работе", поклонники решили, что актеры уже давно вместе, просто скрывают это.

Комментарии не заставили себя долго ждать. Уже спустя 10 минут после того, как Садальский выложил пост, под снимком их оказалось более 30.

"Хорошо смотрятся вместе", "Шикарные", "Вы прям пара, пара!", "Красавцы", "Так подходят друг другу", – поделились мнением пользователи Instagram.

И Станислав Садальский, и Татьяна Кравченко в плане отношений сейчас совершенно свободны. Актриса не так давно развелась, а Станислав Юрьевич был женат только единожды: его супруга скончалась в 2017 году.

При этом, судьба актрисы Татьяны Кравченко сложилась не лучшим образом: ей с боем пришлось пробивать дорогу к успеху.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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