Она вместе с подругой решила развлечься в Дубае

Уже более трех лет известная актриса Анастасия Заворотнюк борется с серьезным заболеванием: раком мозга. Как и она сама, близкие и родные звезды переживают сложный период. Им нелегко постоянно находиться рядом, хоть семья Заворотнюк понимает, как для нее это важно. Психологически нести на себе такой тяжкий груз довольно сложно: у всех бывают срывы. Об этом рассказывала дочь звезды, Анна. Она устроила себе очередную эмоциональную разгрузку, улетев в Дубай.

Дочь Анастасии Заворотнюк сразу же по прилету заселилась в огромный номер с видом на знаменитые небоскребы. В моменте Анна хотела отказаться от отдыха и улететь обратно, но во время поняла, что это "хоть немного вылечит ее".

Спустя несколько дней, проведенных в Дубае, девушка стала делиться историями и выкладывать фотографии в Instagram. На одном из снимков она вместе с подругой сидит возле бассейна в купальнике. Фанаты оказались благосклонны к Анне: большинство комментариев положительные. Люди радуются за дочку звезды и желают ей добра.

"Вы прелестная!", "Какая хорошенькая малышка", "Желаю приятного отдыха", "Просто отпад", – высказывают свое мнение поклонники.

Не обошлось и без тех, кто постарался задеть девушку "за живое". Комментаторы упрекнули Анну в том, что она прохлаждается на отдыхе, хотя могла быть рядом с матерью, заботиться о ней.

"Мама больна, а вы задом светите", "Я бы места себе не находила, будь у меня такое в семье, а она в Дубай полетела", – язвительно отзываются о поведении дочки Заворотнюк пользователи Instagram.

По ответам Анны Заворотнюк заметно, что она всячески обороняется от подобных нападений в свой адрес. Многие предположили, что дочь актрисы и так уже многое пережила: такие комментарии для нее – лишь сущие пустяки.

Не так давно Анна Заворотнюк призналась, что мать не дает ей советов.