"Жар-птица": вывалившая бюст Брежнева в перьях сорвала виртуальные овации

"Жар-птица": вывалившая бюст Брежнева в перьях сорвала виртуальные овации
Вера Брежнева. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда предстала перед поклонниками в весьма необычном образе

Знаменитая российская певица, бывшая солистка нашумевшей музыкальной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева пользуется огромной популярностью у слушателей. Многие признают прекрасные внешние данные знаменитости и с радостью следят за ее жизнью в социальных сетях. Вчера, 3 февраля, звезда отметила юбилей, певице исполнилось 40 лет. В честь этого события она закатила громкую вечеринку и поделилась с поклонниками кадрами с мероприятия.

Стоит отметить, что многих очень удивил образ, в котором предстала звезда эстрады. Яркий наряд произвел фурор в Сети. Брежнева облачилась в кислотно-желтый топ и юбку в тон, а также добавила образу шика за счет розовых туфель и перьев. Разумеется, многие обратили внимание на зону декольте. Малюсенький топ едва ли справился с задачей прикрыть прелести знаменитости. Возможность полюбоваться оголившимся бюстом Веры очень порадовала мужскую часть ее подписчиков.

Восторженные фанаты засыпали модную певицу хвалебными комментариями.

"Жар-птица", "Ибо ты прекрасна телом и душой! С днем рождения, милая Вера!",  "Чем старше, тем больше голого тела!", " Шикарные ноги, красотка!" – пишут поклонники. 

К слову, недавно Вера Брежнева устроила переполох в интернет-пространстве откровенным кадром с отдыха. Артистка сверкнула своими прелестями и вызвала восхищение у многомиллионной армии фанатов.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей