Звезда предстала перед поклонниками в весьма необычном образе

Знаменитая российская певица, бывшая солистка нашумевшей музыкальной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева пользуется огромной популярностью у слушателей. Многие признают прекрасные внешние данные знаменитости и с радостью следят за ее жизнью в социальных сетях. Вчера, 3 февраля, звезда отметила юбилей, певице исполнилось 40 лет. В честь этого события она закатила громкую вечеринку и поделилась с поклонниками кадрами с мероприятия.



Стоит отметить, что многих очень удивил образ, в котором предстала звезда эстрады. Яркий наряд произвел фурор в Сети. Брежнева облачилась в кислотно-желтый топ и юбку в тон, а также добавила образу шика за счет розовых туфель и перьев. Разумеется, многие обратили внимание на зону декольте. Малюсенький топ едва ли справился с задачей прикрыть прелести знаменитости. Возможность полюбоваться оголившимся бюстом Веры очень порадовала мужскую часть ее подписчиков.

Восторженные фанаты засыпали модную певицу хвалебными комментариями.

"Жар-птица", "Ибо ты прекрасна телом и душой! С днем рождения, милая Вера!", "Чем старше, тем больше голого тела!", " Шикарные ноги, красотка!" – пишут поклонники.

К слову, недавно Вера Брежнева устроила переполох в интернет-пространстве откровенным кадром с отдыха. Артистка сверкнула своими прелестями и вызвала восхищение у многомиллионной армии фанатов.