Драматург не успел дожить до 80 лет

Известный советский и российский драматург, сценарист Эдуард Акопов скончался на 77-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 4 февраля.

О смерти поведали журналистам в пресс-службе Союза кинематографистов. Там уточнили, что артист скончался из-за возникшего инфаркта. Драматург, написавший сценарии к нескольким десяткам отечественных кинокартин, ушел из жизни в 76-летнем возрасте.

Пока что неизвестно, когда состоятся похороны и церемония прощания с Акоповым.

Смерть также подтвердила супруга погибшего Марина. Она уточнила для СМИ, что муж перенес инфаркт, который возник на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Известно,что Акопов жил в последнее время в Лос-Анджелесе. Там и состоятся похороны драматурга.

Акопов известен зрителям советского кино по работе над сценариями выдающихся кинокартин, включая драму "Солдат и слон" Кеосаянца, "Воскресного папу" Бирмана и "Человека с бульвара Капуцинов", который сняла Алла Сурикова.

Акопов получил высшее образование в Азербайджанском институте нефтехимии. Позднее работал в республике в качестве инженера в профильной отрасли, параллельно публикуя собственные рассказы. Затем решил отучиться на сценариста в Москве. За свою профессиональную карьеру выступил автором сценариев к десяткам известнейших советскому зрителю кинокартин.

Известно, что Акопов работал и над сценарием к ремейку "Человека с бульвара Капуцинок", который вышел на отечественные экраны в 2010 году.