Сомнений нет: физиогномист признал Заворотнюк в попавшей на дорожную камеру женщине

Сомнений нет: физиогномист признал Заворотнюк в попавшей на дорожную камеру женщине
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
У сидевшей в машине Чернышева дамы есть особенности, которые были и у актрисы до болезни

Недавнее фото, сделанное с помощью камер видеонаблюдения, взорвало всю Сеть: на кадрах супруг Анастасии Заворотнюк за рулем седана везет женщину, разместившуюся на пассажирском сиденье.

Анонимные источники не сомневаются: на кадры попала вовсе не посторонняя и никому не известная дама, а сама Заворотнюк, которая уже несколько лет скрывается от камер из-за рака. Да и сами поклонники признают в женщине знакомые до боли черты, хотя фотография вышла несколько размытой.

Своей оценкой поделился физиогномист Олег Воеводин, которому не впервой разбираться с личностными особенностями знаковых фигур. Эксперт уверен: на снимке – Настя.

Воеводин, однако, указал, что черты лица сильно изменились. Однако ряд признаков позволяет сделать вывод, что на кадрах сама Заворотнюк. Есть некие детали, которые присущи именно ей: прядь волос возле уха лежит, словно образуя "проплешину". Эту особенность можно обнаружить на множестве фотографий актрисы, сделанных до болезни.

Справа же также весьма узнаваемая "прорядка" пряди у виска со своими особенностями. И еще один отличительный признак, позволяющий указать на то, что на фото в самом деле Заворотнюк – линия роста волос в форме буквы "М" в районе лба.

На одних волосах физиогномист не остановился. У женщины на кадре форма лица с челюстным контуром в полной мере соответствует тем, которые были у актрисы до заболевания.

Воеводину как-то приходилось заниматься подобным разбором с фотографиями Жанны Фриске – та тоже преобразилась до неузнаваемости из-за болезни. Глиобластома изменила внешность обеих звезд по схожему сценарию. У обеих впал нос, ткани костей размягчились, располнело лицо и появились щеки с двойным подбородком – из-за нарушения водно-солевого обмена. В обоих случаях "отогнулась" часть уха. А потому сомневаться в том, кто попал на фотографию, не приходится.

Хотя кое-кто из экспертов заявляет, что из-за неясности в фото сделать однозначный вывод затруднительно.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей