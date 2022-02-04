У сидевшей в машине Чернышева дамы есть особенности, которые были и у актрисы до болезни

Недавнее фото, сделанное с помощью камер видеонаблюдения, взорвало всю Сеть: на кадрах супруг Анастасии Заворотнюк за рулем седана везет женщину, разместившуюся на пассажирском сиденье.

Анонимные источники не сомневаются: на кадры попала вовсе не посторонняя и никому не известная дама, а сама Заворотнюк, которая уже несколько лет скрывается от камер из-за рака. Да и сами поклонники признают в женщине знакомые до боли черты, хотя фотография вышла несколько размытой.

Своей оценкой поделился физиогномист Олег Воеводин, которому не впервой разбираться с личностными особенностями знаковых фигур. Эксперт уверен: на снимке – Настя.

Воеводин, однако, указал, что черты лица сильно изменились. Однако ряд признаков позволяет сделать вывод, что на кадрах сама Заворотнюк. Есть некие детали, которые присущи именно ей: прядь волос возле уха лежит, словно образуя "проплешину". Эту особенность можно обнаружить на множестве фотографий актрисы, сделанных до болезни.

Справа же также весьма узнаваемая "прорядка" пряди у виска со своими особенностями. И еще один отличительный признак, позволяющий указать на то, что на фото в самом деле Заворотнюк – линия роста волос в форме буквы "М" в районе лба.

На одних волосах физиогномист не остановился. У женщины на кадре форма лица с челюстным контуром в полной мере соответствует тем, которые были у актрисы до заболевания.

Воеводину как-то приходилось заниматься подобным разбором с фотографиями Жанны Фриске – та тоже преобразилась до неузнаваемости из-за болезни. Глиобластома изменила внешность обеих звезд по схожему сценарию. У обеих впал нос, ткани костей размягчились, располнело лицо и появились щеки с двойным подбородком – из-за нарушения водно-солевого обмена. В обоих случаях "отогнулась" часть уха. А потому сомневаться в том, кто попал на фотографию, не приходится.

Хотя кое-кто из экспертов заявляет, что из-за неясности в фото сделать однозначный вывод затруднительно.