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Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет проработавший в Театре юных зрителей, ушел из жизни на 85-м году жизни. Об этом говорится в сообщении ТЮЗ.
Как отмечает источник, Тодоров скончался 4 февраля. Принят в труппу ТЮЗа еще в 1960 году, за все время работы сыграл свыше шестидесяти ролей.
Больше всего запомнился зрителям по спектаклям "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж".
Информация о прощании с артистом пока что не приводится.
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