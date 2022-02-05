Диана Арбенина выставила напоказ беременный живот

Диана Арбенина выставила напоказ беременный живот
Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда очень удивила поклонников

Фронтвумен популярной музыкальной группы "Ночные снайперы" отметила знаковое для своей семьи событие. Двенадцать лет назад на свет появились ее дети – двойняшки Артем и Марта. Наследники Арбениной появились на свет в одной из клиник Соединенных Штатов. И мама решила порадовать поклонников давними архивными снимками.

На первом фото – 37-летняя исполнительница с весьма округлившимся животом без макияжа. А уже на второй фотографии можно увидеть подросших наследников звезды. Так они выглядят сейчас – Марта и Артем Арбенины.

Сама Диана подписала публикацию, начав ставшей традиционной фразой "Доброе утро, страна!". Семья для исполнительницы – вектор жизни и всего того, что, уверена она, создано по воле свыше.

Кстати, рок-певица до сих пор скрывает от средств массовой информации отца ее наследников. Ходят слухи, что мужчина проживает за границей и имеет американское гражданство – ведь именно в Штатах родились двойняшки. Хотя многие селебрити предпочитают рожать в США. А некоторые медиа уверены, что Диану с отцом Марты и Артема просто однажды связала мимолетная страсть, и вскоре они решили расстаться.

Любопытно, что некоторые до этой смелой публикации считали, что Арбенина обращалась к суррогатной матери, так как якобы была не в состоянии выносить плод.

Кстати говоря, есть кто, отмечают: вскоре после рождения Марты и Артема Диана изменилась до неузнаваемости. Приобрела уже явно более женственные черты, сменила образ и чаще начала появляться в платье. Сама звездная мама как-то признавалась, что просто нашла точку отсчета: появление семьи позволило определить "систему координат".

А не так давно Арбенина раскритиковала организаторов премии "Муз-ТВ", заявив, что больше никогда не появится на подобном мероприятии.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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