Вскрылась правда о втором ребенке Началовой

Вскрылась правда о втором ребенке Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Отец покойной звезды пребывает в шоке от происходящего

Новость о втором ребенке покойной Юлии Началовой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Повод для слухов дал бывший возлюбленный певицы Вячеслав Кудря – мужчина сообщил о рождении наследника. Несмотря на то, что имя матери ребенка не прозвучало, досужие сплетники начали обсуждать версию о том, что сын у Кудри родился от Началовой. Якобы он воспользовался биоматериалом звезды и нашел суррогатную мать. Отец певицы, долгое время не реагировавший на слухи, наконец, прервал молчание.

Виктор заявил журналистам, что подобные сплетни до сих пор его ужасают. И предложил отправить тех, кто обсуждает такое, в психлечебницу. Отец Началовой уверяет: ребенок у Началовой только один – дочь Вера.

Шокируют семью покойной певицы и люди, которые считают целебной землю с ее могилы. Некоторые даже ходят на могилу звезды заряжать кремы и мази.

"Специально придумывают, раскручивают", – посетовал расстроенный мужчина.

Отметим, что в беседе с журналистами, которые атаковали его вопросами о сыне, Кудря ни слова не говорил о том, что ребенок – от Началовой.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей