Едва держался на ногах: актер из сериала "Глухарь" разнес головой дверь в баре - видео

Едва держался на ногах: актер из сериала "Глухарь" разнес головой дверь в баре - видео
Фото: pixabay.com
Артиста увезли в травмпункт

Неприятная история случилась в Москве с актером Юрием Пономаренко. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, звезда сериалов "Глухарь" и "Дальнобойщики" умудрился разбить головой стеклянную дверь в баре.

Как стало известно журналистам, актер был нетрезв и едва стоял на ногах. На видео попал момент, когда Пономаренко потерял равновесие и пробил стеклянную дверь головой. В результате он получил травму головы, его увезли в больницу.

Медики оказали артисту помощь, затем он уехал домой.

Больше двух десятков лет Пономаренко служит в театре Виктюка. Также он снимается в кино и сериалах. Он знаком зрителям по "Глухарю" и "Дальнобойщикам".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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