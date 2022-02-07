Ведущий уже подготовился к собственной смерти

В YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Александр Васильев, известный ведущий программы "Модный приговор" на "Первом канале", откровенно высказался о смерти. Он заявил, что умереть не боится. Васильев считает, что совершил много значимых деяний, которых хватит не на одну жизнь, а на все десять. По его словам, он достиг многих целей и его очень радует все то, что у него получилось сделать за 63 года.

Историк моды также отметил, что подготовился к смерти. У него оформлено завещание, есть место на знаменитом Троекуровском кладбище рядом с родителями.

Александр Васильев при этом заявил, что хотел бы дожить до ста лет, если позволит состояние здоровья. В конце своей речи он посоветовал каждому человеку задуматься, в чем состоял смысл конкретно его жизни, и подойти к своим целям более осознанно и интеллектуально.

Напомним, что телеведущий в прошлом году тяжело переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, температура у него поднималась до 39.5 градусов и была самой высокой во всем отделении. К счастью, ему удалось вылечиться, однако последствия болезни дали о себе знать. Так, Александр Васильев жаловался на сильную утомляемость, провалы в памяти и долгий кашель – историк моды не мог избавиться от него больше полугода.