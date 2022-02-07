Звезда советского кино скончалась в день своего юбилея

Звезда советского кино скончалась в день своего юбилея
Фото: pixabay.com
Тело артистки обнаружили ее близкие

Известная советская актриса Эрлена Осипович скончалась 6 февраля, в день своего 85-летия. Согласно приведенным данным, артистка умерла в своей квартире в центре российской столицы. По предварительной информации, смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности.

Журналисты указывают, что тело было обнаружено близкими актрисы в ее доме, уточняет РИА ФАН.

Оспипович родилась в 1937 году. Окончила театральное училище имени Щукина. Получила известность у зрителей после ролей в кинокартинах "Опровержение", где исполнила роль Екатерины Ливневой. Снималась в фильмах "Сибирь", "Мертвые души" и "Дети солнца" – пьеса Горького, экранизированная Леонидом Пчелкиным в 1985 году. Там Осипович сыграла Авдотью.

Долгое время играла в Московском областном драматическом театре имени Александра Островского. В 1968 году перешла в Драматический театр Группы советских войск в Германской Демократической Республике (до 1972 года). Позднее решила перейти в Центр театра и кино, руководимый Никитой Михалковым.

В январе "Утро" рассказывало о смерти известной российской киноактрисы Екатерины Сибиряковой. Популярная артистка скончалась на 50-м году жизни. Средства массовой информации получили новость от представителей Московского драматического театра имени Пушкина, где та работала долгое время. Коллеги Сибиряковой утверждают, что смерть звезды оказалась скоропостижной. Екатерина известна зрителям по ролям в популярных отечественных телесериалах "Две судьбы" и "Петербургские тайны".

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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