Актриса заявила, что он не просто так провел последние дни в хосписе

Актриса Тамара Семина очень негативно высказалась о своем покойном коллеге Леониде Куравлеве. Последние годы после смерти жены у артиста сильно испортился характер. По словам Семиной, Куравлев практически стал затворником и замкнулся в себе. Из-за этого его дети отвернулись от него, и актер провел последние дни сначала в доме престарелых, а позже скончался в хосписе.

Тамара Семина назвала Куравлева абсолютно брошенным и никому не нужным человеком. Женщина считает, что он заслужил подобную участь: жизнь наказала его за затворничество, неуважение и нелюбовь к детям. Кстати, наследники Куравлева отрицают то, что это они сдали отца в пансионат. По их словам, они заботились о нем до последнего.

Актриса также отметила, что Куравлев не желал продолжать свое существование. Все попытки его ближайшего окружения вернуть ему интерес к жизни сводились им на нет. По ее словам, теперь желание Куравлева осуществилось – он не хотел жить, и смерть его настигла.

Напомним, что актер Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе. До этого покойный тяжело болел пневмонией, а после у артиста была обнаружена деменция. Куравлева похоронили на известном Троекуровском кладбище вместе с его супругой.