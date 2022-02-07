Семина оплевала Куравлева после смерти

Семина оплевала Куравлева после смерти
Леонид Куравлев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса заявила, что он не просто так провел последние дни в хосписе

Актриса Тамара Семина очень негативно высказалась о своем покойном коллеге Леониде Куравлеве. Последние годы после смерти жены у артиста сильно испортился характер. По словам Семиной, Куравлев практически стал затворником и замкнулся в себе. Из-за этого его дети отвернулись от него, и актер провел последние дни сначала в доме престарелых, а позже скончался в хосписе. 

Тамара Семина назвала Куравлева абсолютно брошенным и никому не нужным человеком. Женщина считает, что он заслужил подобную участь: жизнь наказала его за затворничество, неуважение и нелюбовь к детям. Кстати, наследники Куравлева отрицают то, что это они сдали отца в пансионат. По их словам, они заботились о нем до последнего.

Актриса также отметила, что Куравлев не желал продолжать свое существование. Все попытки его ближайшего окружения вернуть ему интерес к жизни сводились им на нет. По ее словам, теперь желание Куравлева осуществилось – он не хотел жить, и смерть его настигла. 

Напомним, что актер Леонид Куравлев умер 30 января в хосписе. До этого покойный тяжело болел пневмонией, а после у артиста была обнаружена деменция. Куравлева похоронили на известном Троекуровском кладбище вместе с его супругой. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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