"Руками не размахивайте": Поргина схлестнулась с матерью Бузовой в эфире ток-шоу

"Руками не размахивайте": Поргина схлестнулась с матерью Бузовой в эфире ток-шоу
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вдова Караченцова устроила публичную порку родительнице звезды "Дома-2"

Поющая звезда "Дома-2" Ольга Бузова оказалась на этот раз непричастна к скандалу, связанному с ее именем. В эфире "Звезды сошлись" была приглашена ее мама, Ирина Бузова. Она жестко схлестнулась с вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной, которой, похоже, Ирина явно не понравилась.

Бузова-старшая рассуждала о видных артистах вокальной сцены. Тут Поргина ее сразу поправила: правильно произносить "тЕнор", а не "тЭнор". Людмилу удивила и манерность речи дочки – она назвала его "сибирским" и удивилась, узнав, что Ольга родилась в Петербурге. 

А на совет заняться сценической речью мать звезды "Дома-2" вышла из себя: заявила, что вовсе не сама заявилась в МХАТ с просьбой взять ее в спектакль. Это было уже предложением Боякова.

Людмила же посоветовала той рассуждать не о сцене, а о делах рабочих – поговорить о зубах, к примеру, раз та по профессии стоматолог.

"У нас от вас уже зубы заболели – посоветуйте лучше, что делать!" – высказалась Поргина.

Взбешенной Ирине она порекомендовала "не размахиваться руками", напомнив, что та отпустила дочку 18 лет назад на "Дом-2". А Бузова-старшая считает, что человека не следует ограничивать в его стремлениях – если кто-то уверен, что хочет заниматься шоу-бизнесом и собирает прсомотры, значит, пусть так оно и будет.

Обидно стало Ирине и за колкие замечания Губерниева в адрес дочки, которую комментатор высмеял за пристрастие к горячительному. Женщина заявила, что спортивный журналист для нее всего лишь "брюконоситель".

А недавно Ольгу обругали в соцсетях за вульгарный снимок с едой между ног.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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