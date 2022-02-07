Как выглядит могила Юрия Никулина: родные давно позабыли об артисте

Как выглядит могила Юрия Никулина: родные давно позабыли об артисте
Юрий Никулин. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Последнее пристанище знаменитости оказалось совсем заброшенным

Знаменитый артист Юрий Никулин по праву считается одним из легендарных представителей советского кинематографа. В конце прошлого года любимец публики мог отметить столетний юбилей. Однако судьба распорядилась так, что жизненный путь знаменитости оборвался в возрасте 75 лет. Звезду голубых экранов похоронили еще в 1997-м году, и сейчас его последнее пристанище выглядит весьма неприглядно.

Впрочем, основная проблема состоит в том, что в российской столице идут сильные снегопады. Именно поэтому многие могилы на Новодевичьем кладбище занесло снегом. В числе неприбранных захоронений оказалось и место упокоение Юрия Никулина.

Фотографию скорбного памятника звезде, практически полностью занесенного снегом, публикуют журналисты интернет-издания "Экспресс газета". Фигура Никулина по пояс утопает в снегу. Остальные элементы скульптурной композиции и вовсе спрятались под сугробами.

Журналисты решили поинтересоваться у местных работников, почему могила выглядит столь неприглядно. Сотрудник погоста подчеркнул, что в его обязанности входит расчистка дорожек, а вот ухаживать за могилами должны родные усопших. Судя по всему, родственники Никулина давненько не заглядывали на кладбище.

Впрочем, работник погоста отметил, что сейчас большинство захоронений выглядят похожим образом. Зато другой советской звезде, актрисе Людмиле Гурченко повезло значительно больше. Некто очень бдительно следит за ее могилкой и еженедельно расчищает ее от снега.

К слову, недавно "Утро" делилось любимой военной байкой Юрия Никулина.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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