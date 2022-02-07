Дочь Заворотнюк удивила публику странным отношением к Петру Чернышеву

Дочь Заворотнюк удивила публику странным отношением к Петру Чернышеву
Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Девушка спровоцировала сплетни о разладе в звездном семействе

Уже долгое время любимица публики Анастасия Заворотнюк проходит лечение от страшного заболевания: главная Няня России больна раком. Такие печальные события в судьбе актрисы привлекли максимальное внимание журналистов и поклонников к ее семейству. Известно, что большую часть забот о тяжелобольной актрисе взял на себя супруг звезды Петр Чернышев. Трогательное отношение мужа к знаменитости вызывает уважение у фанатов. На этом фоне многих удивило, что падчерица фигуриста Анна Заворотнюк не стала публично поздравлять его с днем рождения.

Известный спортсмен отметил свое 51-летие накануне, 6 февраля. Многие коллеги по танцам на льду, а также другие знаменитости посвятили фигуристу душевные поздравления в социальных сетях. Однако Заворотнюк-младшая воздержалась от таких публичных нежностей.

Поклонников звездного семейства весьма озадачило подобное поведение наследницы актрисы. В соцсети "Инстаграм" Анне задали вопрос, почему она отказалась поздравлять своего отчима. Стоит отметить, что девушка ответила достаточно резко:

"А почему должна была?" – написала Заворотнюк.

Можно предположить, что девушка лично пожелала супругу матери всех благ в его день рождения, однако такая резкая формулировка ответа многим показалось странной.

К слову, вокруг Анны недавно разгорелся нешуточный скандал. Некоторых поклонников возмутило, что звезда отправилась отдыхать в солнечный Дубай в то время, как ее мать продолжает бороться с серьезным заболеванием.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей