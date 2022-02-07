Девушка спровоцировала сплетни о разладе в звездном семействе

Уже долгое время любимица публики Анастасия Заворотнюк проходит лечение от страшного заболевания: главная Няня России больна раком. Такие печальные события в судьбе актрисы привлекли максимальное внимание журналистов и поклонников к ее семейству. Известно, что большую часть забот о тяжелобольной актрисе взял на себя супруг звезды Петр Чернышев. Трогательное отношение мужа к знаменитости вызывает уважение у фанатов. На этом фоне многих удивило, что падчерица фигуриста Анна Заворотнюк не стала публично поздравлять его с днем рождения.



Известный спортсмен отметил свое 51-летие накануне, 6 февраля. Многие коллеги по танцам на льду, а также другие знаменитости посвятили фигуристу душевные поздравления в социальных сетях. Однако Заворотнюк-младшая воздержалась от таких публичных нежностей.

Поклонников звездного семейства весьма озадачило подобное поведение наследницы актрисы. В соцсети "Инстаграм" Анне задали вопрос, почему она отказалась поздравлять своего отчима. Стоит отметить, что девушка ответила достаточно резко:

"А почему должна была?" – написала Заворотнюк.

Можно предположить, что девушка лично пожелала супругу матери всех благ в его день рождения, однако такая резкая формулировка ответа многим показалось странной.

К слову, вокруг Анны недавно разгорелся нешуточный скандал. Некоторых поклонников возмутило, что звезда отправилась отдыхать в солнечный Дубай в то время, как ее мать продолжает бороться с серьезным заболеванием.