"Пусть поговорят": в КВН высказались о замене больному Маслякову

"Пусть поговорят": в КВН высказались о замене больному Маслякову
Александр Масляков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Руководство хочет навести побольше шума, прежде чем вскроется вся правда

Недавно в Сети разнесли слух о том, что бессменного Александра Маслякова на нескольких играх заменит Дмитрий Нагиев, который давно ведет наиболее рейтинговые передачи Первого канала. Новость сообщил актер и стендапер Денис Косяков. Однако руководство "Клуба веселых и находчивых" не спешит подтверждать информацию.

Давний редактор игры, бывший ведущий "Счастливого случая" Михаил Марфин указал, что не может ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. КВН не спешит раскрывать информацию. Особенно, если речь идет о слухах.

На упоминание журналистов о том, что многие бы увидели на месте Маслякова наследника заболевшего ведущего, который также тесно связан с КВН, Марфин напомнил, что в Сети ходят слухи и о том, что кресло на несколько сезонов пророчат и Ивану Урганту, и Нагиеву. Однако останавливать информационную лавину "Клуб веселых и находчивых" не собирается – сейчас нужно подождать и дать слухам разойтись.

"Пусть поговорят пока. А затем выйдет передача, и уже все все узнают", – заявил Марфин в комментариях для "Собеседника".

Сам Нагиев, кстати говоря, оказался словоохотливее. Шоумен заявил, что, раз поползли слухи, то вовсе не на пустом месте. Однако такое решение занимает не один день, и сравнивать себя с Масляковым, который более полувека вел КВН, ведущий не берется. Ушедший на самоизоляцию заслуженный деятель имеет право вести себя так, как ему вздумается – приходить или пропускать игры, или же ошибаться в выборе ведущего.

Главным для Нагиева вопросом в этой теме остается зрительский интерес. Если ответ будет "да", то тогда все "получится".

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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