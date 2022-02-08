Похудевшего музыканта практически невозможно узнать

Автор хитов "Девочка-видение" и "Не дай ему уйти" Максим Леонидов надолго пропал из поля зрения СМИ. Однако на днях музыкант организовал пресс-конференцию, где побеседовал с журналистами и рассказал об изменениях в своей жизни.



Так, внешне певца практически невозможно узнать. Леонидов отпустил усы и бороду и избавился от лишних килограммов. Мужчина признался, что такие перемены он совершил ради жены, разница в возрасте с которой у него составляет почти 20 лет. Супругой Леонидова является актриса "Ленкома" Александра Камчатова. Музыкант отметил, что ему приходится ограничивать себя в еде, периодически отказываясь от употребления сахара и тяжелых углеводов. Кроме того, Леонидов старается поддерживать активный образ жизни. Фото артиста опубликовала "Комсомолка".



Певец рассказал также о своих детях – Леониде и Маше. Мальчик пошел по стопам отца и посвятил себя музыке, часто выступая как на концертах папы, так и в собственной группе, играя на бас-гитаре. Дочь же после выпуска хочет поступать на факультет дизайна.



Напомним, что 13 февраля Максим Леонидов отметит свой юбилей – артисту исполнится 60 лет.