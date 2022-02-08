Воронкова перенесла две пластических операции после пожара

Воронкова перенесла две пластических операции после пожара
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Врачи восстановили актрисе кисти рук и ухо

Актриса Вера Воронкова, исполнившая роли в таких известных фильмах и сериалах как "Марш Турецкого", "Утомленные солнцем 2: цитадель", "Утесов. Песня длинною в жизнь" недавно пережила страшный пожар. Женщина продолжает восстанавливаться после ужасного инцидента. Так, за последние несколько недель Воронкова перенесла несколько пластических операций. Хирурги восстановили ей кисти рук, которые она повредила, пытаясь спасти кошку, и ухо после жутких ожогов. Все операции прошли удачно, динамика выздоровления положительная. 

Напомним, что пожар произошел 19 января. Виновницей возгорания стала кошка актрисы. Питомец уронил елку, после чего непосредственно начался пожар. Вера Воронкова смогла спасти дочь и вывести ее из горящего дома, а вот кошку ей спасти не удалось – питомец погиб. Пострадало также и имущество – пламя задело мебель и некоторые вещи. Соседка актрисы рассказала, из-за пожара весь подъезд заволокло дымом, с многочисленными ожогами, в том числе и дыхательных путей. На протяжении нескольких дней Воронкова пребывала в реанимации в тяжелом состоянии с отсутствием какой-либо положительной динамики, но потом женщина начала выздоравливать. После этого стал возможен перевод актрисы в палату, где она продолжает восстанавливаться и набираться сил после неприятного инцидента. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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