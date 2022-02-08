Звезда оказалась любительницей дорогущих украшений

Известная российская радиоведущая и юрист Екатерина Гордон попал в криминальную историю. По словам звезды, у нее украли дорогущие серьги. За помощью пришлось обращаться в правоохранительные органы.

У полиции есть все основания для возбуждения уголовного дела, заявила общественный деятель в интервью РИА Новости. Поводом для ее обращения стала кража украшений стоимостью порядка пяти миллионов рублей. Под подозрение попала новая домработница звезды.

Радиоведущая призналась, что наняла нового сотрудника, однако не успела заранее позаботиться о дорогих украшениях. По словам Екатерины, она не убрала в сейф только серьги, которые по итогу и пропали. Юрист потребовала объяснений у своей домработница.

Та якобы обещала подтвердить свою невиновность и даже согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Однако, по словам Гордон, в итоге перестала отвечать на звонки. В этой связи звезде радиоэфиров пришлось написать заявление в полицию.

Теперь кружу серег за пять миллионов рублей, которые и сама Екатерина признала дорогими, будут расследовать правоохранители. Примечательно, что история звезды не вызвала сочувствия у читателей издания. Один из них съязвил, что "бижутерия" не может стоить пять миллионов.

Ранее поклонники радиоведущей удивились ее фотографиям с новым супругом, которого сравнили с Дмитрием Нагиевым.