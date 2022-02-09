Тяжелобольная актриса уже не в состоянии даже сидеть

Неутешительные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк публикуют СМИ. После того, как в Сети растиражировали последнее фото актрисы, где видны сильные изменения во внешности, стали известны подробности о ее нынешнем состоянии.



Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на окружение актрисы, Заворотнюк действительно очень располнела, лицо стало одутловатым. Звезда по-прежнему живет в загородном коттедже в Крекшино, лишь изредка ее покидая, чтобы поехать в клинику. Знакомый сообщил, что Заворотнюк теперь не в состоянии сидеть в инвалидной коляске – актриса в основном лежит. Препараты, которые она принимает, лишь поддерживают в ней жизнь. Мужчина рассказал журналистам о частичном параличе Анастасии – пострадала правая часть тела.

"…болезнь неизлечима. Вопрос стоит только о продлении жизни", – раскрыл знакомый вердикт врачей.

Изменения во внешности Заворотнюк произошли из-за глюкокортикоидов, которые назначают больным глиобластомой, чтобы убрать отек мозга. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Он добавил, что мозговая деятельность после операции не могла не пострадать. Заворотнюк удалили часть мозга – вырезали и опухоль, и ткани вокруг.

"Это же болезнь головного мозга, поэтому он не может не повредиться", – заключил эксперт.