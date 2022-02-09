"Дива без трусиков": поклонники оценили откровенный образ Ани Лорак

"Дива без трусиков": поклонники оценили откровенный образ Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
На фото певица предстала в красном платье с оголенным бедром.

Певица Ани Лорак любит радовать подписчиков откровенными фотографиями в купальниках и открытых нарядах. Новая публикация звезды также не оставила поклонников равнодушными. На ней Лорак предстала в длинном красном платье в пол, которое полностью демонстрирует бедро певицы. Вероятно, белья на девушке нет. "Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь", – такими мотивационными словами подписала пост певица. 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Подписчики не оставили фотографию без внимания.

"Дива без трусиков", "Каролина Мирославовна, что за огненные публикации на ночь глядя", "Красивая ножка", "Дженнифер Лопес спит, когда Ани Лорак фоткается", —– такого рода комментарии можно встретить под постом певицы.

Подписчики недоумевают, почему Лорак все еще не замужем. 

Напомним, что ранее певица состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть общая дочь София. Брак продлился девять лет, разрыв был очень болезненным. Известно, что Мурат изменял Лорак, а певица в свою очередь всеми силами пыталась сохранить брак. Однако теперь о воссоединении речь не идет. О своей личной жизни Ани Лорак предпочитает не распространяться, но на фотографиях в личном блоге Instagram глаза певицы светятся счастьем, так что возможно у дивы есть отношения. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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