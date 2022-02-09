Звезда оказалась меж двух огней и до сих пор не может понять, почему юмористы не принимают ее в свой круг

Известная российская юмористка, комик Наталья Краснова призналась, что у нее не получилось построить хорошие отношения с коллегами с ТНТ. В недавнем интервью звезда сообщила, что стендаперы до сих пор шутят в ее адрес, разбрасываясь вовсе не безобидными вещами.

Карен Адамян, выступающий ведущим собственной авторской программы, расспросил Наталью о шутке Сергея Деткова – он как-то заявил, что Красновой пора собрать вещи и уехать из столицы домой в Челябинск, чтобы та больше занималась блогерами, а не современной стендап-сценой. Журналист поинтересовался, считает ли та подобные пассажи юмористическими – Наталья заявила, что шутки понимает, но ее такой номер может задеть.

Блогерша призналась, что теперь не способна чувствовать себя "своей" нигде – вертится и не может найти себе место. С популярными комиками общение не складывается – те ее вежливо посылают к блогерам. Последние в долгу не остаются и рекомендуют уже шутить на сцене.

"И я вот так езжу между ними", – высказалась юмористка, заявив, что уже хотела бы закрепиться в определенной тусовке.

Наталья призналась, что все же дружит с парочкой популярных комиков – Антоном Борисовым, который выступает организатором фестиваля Stand-up комедии, и автором "Женского стендапа" на ТНТ Игорем Джабраиловым.

Впрочем, Краснова давно старается идти поодаль от светской тусовки: недавно заявила, что ей было бы страшно встретиться с Ольгой Бузовой на мероприятиях с остальными представителями второпланового бомонда. К примеру, Наталья уже отказалась от посещения презентации, куда ее пригласил небезызвестный Дава.