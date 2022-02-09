Популярную стендапершу затравили коллеги с ТНТ

Популярную стендапершу затравили коллеги с ТНТ
Фото: www.instagram.com / krasnovanatasha/
Звезда оказалась меж двух огней и до сих пор не может понять, почему юмористы не принимают ее в свой круг

Известная российская юмористка, комик Наталья Краснова призналась, что у нее не получилось построить хорошие отношения с коллегами с ТНТ. В недавнем интервью звезда сообщила, что стендаперы до сих пор шутят в ее адрес, разбрасываясь вовсе не безобидными вещами.

Карен Адамян, выступающий ведущим собственной авторской программы, расспросил Наталью о шутке Сергея Деткова – он как-то заявил, что Красновой пора собрать вещи и уехать из столицы домой в Челябинск, чтобы та больше занималась блогерами, а не современной стендап-сценой. Журналист поинтересовался, считает ли та подобные пассажи юмористическими – Наталья заявила, что шутки понимает, но ее такой номер может задеть.

Блогерша призналась, что теперь не способна чувствовать себя "своей" нигде – вертится и не может найти себе место. С популярными комиками общение не складывается – те ее вежливо посылают к блогерам. Последние в долгу не остаются и рекомендуют уже шутить на сцене.

"И я вот так езжу между ними", – высказалась юмористка, заявив, что уже хотела бы закрепиться в определенной тусовке.

Наталья призналась, что все же дружит с парочкой популярных комиков – Антоном Борисовым, который выступает организатором фестиваля Stand-up комедии, и автором "Женского стендапа" на ТНТ Игорем Джабраиловым.

Впрочем, Краснова давно старается идти поодаль от светской тусовки: недавно заявила, что ей было бы страшно встретиться с Ольгой Бузовой на мероприятиях с остальными представителями второпланового бомонда. К примеру, Наталья уже отказалась от посещения презентации, куда ее пригласил небезызвестный Дава.

Источник: YouTube-канал "Макарена" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей