Мужчина однако подчеркнул, что ход болезни сильно зависит от стадии

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал о том, каким образом Иосиф Кобзон долгие годы мог жить с онкологией. Певец умер от болезни в 2018 году, однако с раком предстательной жизни он боролся практически на протяжении 20 лет.

Мужчина заявил, что ход болезни во многом зависит от стадии, на которой она была обнаружена. Так, у Кобзона онкологию нашли на первых стадиях, поэтому у врачей была возможность следить за состоянием здоровья певца и продлить его жизнь на долгие годы, объяснил Владимир.

В конце беседы мужчина подытожил, что рак, к сожалению, остается неизлечимым, и за последние годы медицина так и не смогла изобрести никакого лекарства.

"Если человек заболел, то это почти всегда приговор", – отметил Фриске.

Напомним, что Владимир столкнулся с онкологией практически напрямую – в 2015 году от рака головного мозга скончалась его дочь, певица Жанна Фриске. О болезни стало известно в 2014 году, опухоль диагностировали неоперабельной. В тот же момент начался сбор средств на лечение певицы, с которым, кстати, был связан отдельный скандал. Певица прошла курс лечения, и в какой-то момент даже наступила ремиссия, однако в результате самочувствие Жанны Фриске резко ухудшилось, и певица скончалась.