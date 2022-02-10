Картина подверглась изменениям уже после премьеры

В СССР из многих фильмов вырезали сцены, которые не совпадали с идеалами коммунизма. Были даже случаи, когда картину изменяли уже после выхода на большие экраны. Такое произошло и со всеми любимым фильмом "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Причем картина подверглась цензуре спустя 5 лет после премьеры.

Из фильма убрали два эпизода, в обоих играл актер Алексей Смирнов. Первая сцена – та, где Верзила превратился в дикаря из Африки. Данный эпизод был удален из-за того, что в тот период многие африканские страны начинали строить социализм, и подобный юмор посчитали неуместным. Вторая сцена оказалась более весомой. Речь идет об эпизоде, в котором произносится знаменитая фраза "Надо, Федя". Казалось бы, что здесь не так? Дело в том, что так раньше называли лидера революции на Кубе Фиделя Кастро.

Цензуре подвергались и другие всеми любимые фильмы. Например, из "Бриллиантовой руки" также было вырезано несколько эпизодов. Из картины убрали сцены, где за кордон вывозятся редкие иконы. Помимо этого, оригинальную фразу "И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу!" видоизменили, и синагогу заменили на любовницу. Сцену с ядерным взрывом из финала также хотели вырезать, однако режиссеру удалось ее отстоять.