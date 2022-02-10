Цензура в СССР: какие сцены вырезали из фильма "Операция "Ы"

Цензура в СССР: какие сцены вырезали из фильма "Операция "Ы"
Кадр из фильма «Операция «Ы»
Картина подверглась изменениям уже после премьеры

В СССР из многих фильмов вырезали сцены, которые не совпадали с идеалами коммунизма. Были даже случаи, когда картину изменяли уже после выхода на большие экраны. Такое произошло и со всеми любимым фильмом "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Причем картина подверглась цензуре спустя 5 лет после премьеры.

Из фильма убрали два эпизода, в обоих играл актер Алексей Смирнов. Первая сцена – та, где Верзила превратился в дикаря из Африки. Данный эпизод был удален из-за того, что в тот период многие африканские страны начинали строить социализм, и подобный юмор посчитали неуместным. Вторая сцена оказалась более весомой. Речь идет об эпизоде, в котором произносится знаменитая фраза "Надо, Федя". Казалось бы, что здесь не так? Дело в том, что так раньше называли лидера революции на Кубе Фиделя Кастро. 

Цензуре подвергались и другие всеми любимые фильмы. Например, из "Бриллиантовой руки" также было вырезано несколько эпизодов. Из картины убрали сцены, где за кордон вывозятся редкие иконы. Помимо этого, оригинальную фразу "И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу!" видоизменили, и синагогу заменили на любовницу. Сцену с ядерным взрывом из финала также хотели вырезать, однако режиссеру удалось ее отстоять. 

Источник: Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
Абуканаан Корнеплодный
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Предлагаю ваще закрыть нахренъ "Утро.ру", потому что надаело публикуемой дрянью и выворачиванием фактов. Например, дали гопнику ...ы, а тут пишут, что гопник всем дал ..ы. Никто этому не верит, так что и Утро.ру никому <цензура> не нужно. Обнулить <цензура>.
Игорь
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.....Сцену с ядерным взрывом из финала также хотели вырезать, однако режиссеру удалось ее отстоять. ..... Марине Дианово -срочно посмотреть хотя бы конец фильма
Grumbler
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оригинальную фразу "И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу!" видоизменили, и синагогу заменили на любовницу. - не видоизменили, а переозвучили. И ядерный взрыв не остался в картине, а задуман он был как раз для отвлечения госкомиссии от других моментов. Тyпые бабы с Утра как обычно не знают, что пишут.
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