Задолжал бандитам: соучастником ограбления вдовы Градского оказался таксист из Таджикистана

Задолжал бандитам: соучастником ограбления вдовы Градского оказался таксист из Таджикистана
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Мужчина активно работает со следствием и утверждает, что ничего не знал о готовящемся ограблении

Журналисты выяснили новые подробности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко. 16 января неизвестные столкнулись с ее "Лексусом" – неслучайно, как оказалось. Грабители под дулом оружия вынудили жертву отвезти к себе домой и отдать сто миллионов рублей. Затем, угрожая, потребовали довезти в Апрелевку, где пересели на другой транспорт, по версии самой вдовы.

Через девять дней правоохранительные органы задержали гражданина Таджикистана У. Жабборова – именно он владеет той самой иномаркой, в которую пересели грабители в Апрелевке. Журналисты вышли на связь с бывшей супругой Жабборова – они развелись пару лет назад, однако остались в отношениях.

Женщина по имени Светлана (имя изменено – прим. ред.) поведала о версии самой семьи Жабборова и его адвоката – они утверждают, что мужчину использовали втемную. У фигуранта были проблемы из-за отсутствия работы – переживал перед новогодними праздниками, что не может купить маме подарок. Купил в долг повидавший виды "Мерседес", на котором решил, таксуя, отбивать долги.

На выкуп авто денег не хватало. Что-то мужчина взял в долг, остальное занял у знакомых – за несколько месяцев собирался рассчитаться. И вдруг его задолженность "передали" этнической таджикской криминальной группировке. Подобные ОПГ рэкетируют земляков, которые не имеют возможности обратиться к правоохранительным органам. 

Светлана рассказывает следующее: бандиты заявили, что Жабборову нужно потаксовать один раз – и тогда они ему закроют долг в 150 тысяч рублей. Мол, нужно забрать неких людей в установленное время. Но Жабборов ничего не знал о преступлении.

На вопрос журналистов о том, неужели таксист не понимал, что подобный долг за просто "подвезти" невозможно, Светлана ответила, что отказаться тот не мог – эти люди представляли угрозу. А потом, увидев новости, понял, в какую историю попал, позвонил маме и стал просить прощения.

Кстати, Жабборов активно сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает активную помощь следствию. Сообщает все, что ему известно. Остальные участники ограбления, непосредственно участвовавшие в налете, остаются на свободе.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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