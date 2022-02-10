Убитый разводом Лепс решил отыграться на поклонниках

Убитый разводом Лепс решил отыграться на поклонниках
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заслуженный артист стал самым дорогим российским исполнителем

Популярный российский певец Григорий Лепс пережил серьезные потрясения в личной жизни. В прошлом году весь отечественный шоу-бизнес обсуждал скандальные подробности его развода со второй женой. Анна Шаплыкова была на десять лет моложе артиста, который через несколько месяцев отметил 60-й день рождения.

Поговаривали даже, мол, Лепс не хотел расставаться с супругой, которая за более 20-и лет брака родила ему троих детей. Звезда отечественной сцены был весьма расстроен из-за развода, но "отыграться" почему-то решил на собственных поклонниках. Исполнитель повысил гонорары за свои выступления.

Об этом в интервью изданию "Комсомольская правда" рассказал друг Заслуженного артиста России, промоутер Евгений Морозов. По его словам, певец стал требовать за концерты суммы в три раза выше прошлогодних.

Таким образом, Лепс стал самым дорогим российским исполнителем. Промоутер подчеркнул, что гонорар звезды за одно корпоративное выступление может доходить до 220 тысяч долларов (около 16,5 миллионов рублей – прим. автора).

Получается, семейные скандалы пошли певцу на пользу? Во всяком случае Лепс стал более раскрепощенным и даже принял участие в необычной фотосессии, во время которой предстал перед зрителем в полуобнаженном виде. Съемки проходили в Италии.

Морозов уверен, что артист еще помирится с бывшей супругой. Он подчеркнул, что Лепсу обязательно нужна в жизни творческая муза. Меж тем, сама Шаплыкова после развода отправилась отдыхать на Мальдивы в компании молодого парня-модели.

Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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