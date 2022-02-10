Изменившийся до неузнаваемости Дюжев шокировал россиян - фото

Изменившийся до неузнаваемости Дюжев шокировал россиян - фото
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В артисте сложно распознать звезду "Бригады"

Популярный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев предстал перед публикой в совершенно неожиданном образе. Его внешность значительно изменилась и даже повергла россиян в шок. Как выглядит звезда культовых фильмов, в своем Instagram показал певец Кай Метов.

Судя по всему, два Заслуженных артиста России в скором времени порадуют поклонников новым совместным проектом. В микроблоге автора-исполнителя появились фотографии с очередных съемок, в которых принимали участие звезды "Бригады" Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков. Похоже, россиян ждет очередной комедийно-криминальный сериал.

Меж тем, подписчиков больше интересовала не премьера фильма, а внешность Дюжева. Лицо актера притерпело серьезные метаморфозы. Реакция подписчиков оказалась весьма неоднозначной.

Некоторые пользователи Сети признались, что не сразу смогли распознать артиста. Они обратили внимание на покрасневшее лицо и общую брутальность звезды экранов. Подписчики даже начали сравнивать Дюжева с популярным героем комиксов, Халком. Конечно, не исключено, что метаморфозы были обусловлены гримом.

Кстати, внешность Дюжева и раньше вызывала неоднозначную реакцию у россиян. Заслуженного артиста уже критиковали за роль в "Тоболе".

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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