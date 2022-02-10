"Богиня": сверкнувшая глубоким декольте Пелагея взбудоражила публику

"Богиня": сверкнувшая глубоким декольте Пелагея взбудоражила публику
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оголенные части тела звезды привлекли повышенное внимание

Знаменитая российская певица Пелагея пользуется особой любовью фанатов. Талантливая артистка, помимо безусловных певческих талантов, обладает привлекательной внешностью и особенной харизмой. Звезда не так часто радует поклонников смелыми кадрами, поэтому каждая откровенная фотография привлекает к себе огромное внимание.

На этот раз певица решила покрасоваться перед публикой смелым нарядом с глубоким декольте и открытыми плечами. В таком виде звезда отправилась получать очередную награду. Разумеется, поклонники порадовались достижениям знаменитости, однако больше всего их восхитил ее внешний вид.

Преданные фанаты подчеркнули, что любимая артистка выглядит очень привлекательно и буквально светится здоровьем и молодостью. Идеально сделанный макияж и элегантное открытое платье придали Пелагее особую женственность. Образ знаменитой артистки пришелся по вкусу многочисленной армии поклонников.

"Красавица, умница", "Богиня Очарования. Как такую оставить без награды", "Лишний раз полюбуемся такой красоточкой!", "Шикарный макияж! Прекрасно выглядите", – пишут восторженные фанаты.  

К слову, совсем недавно звезда пережила серьезные потрясения. Она закончила свои отношения с хоккеистом Иваном Телегиным. Любопытно, что спустя некоторое время добросердечная знаменитость даже вступилась за первую жену бывшего возлюбленного.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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достала крестьянка свою рожу пиарить...
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