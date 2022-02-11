Состояние актрисы крайне тяжелое

10 февраля актрису Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали. Как сообщают медики, у актрисы произошло острое нарушение мозгового кровообращения. Уже в больнице ей поставили сразу два диагноза – геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Несколько дней назад у Кириенко также была выявлена коронавирусная инфекция.

Родные вызвали скорую после того, как актриса перестала контактировать с ними и реагировать на происходящее вокруг. Более того, Кириенко упала в обморок. Из-за ранее выявленного положительного теста на коронавирус женщину сразу же госпитализировали.

Сейчас Зинаида Кириенко лежит в реанимации, ее тело частично парализовано. Медики продолжают обследовать актрису и наблюдать за ее состоянием.

Зинаида Кириенко исполнила роли в таких фильмах, как "Казаки", "Тихий Дон", "Два капитана", "Судьба человека". Помимо съемок в кинокартинах, Кириенко играла в известных московских театрах. Последним в ее карьере стал Московский театр-студия киноактера, там актриса исполняла роли более 30 лет.

Напомним, что с раком борются многие российские знаменитости. Так, уже больше трех лет опухоль головного мозга пытается вылечить Анастасия Заворотнюк. Недавно о ее состоянии дал комментарий Николай Цискаридзе, который поддерживает общение с актрисой.