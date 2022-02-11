Артистка показала на камеру все свои прелести

Совсем недавно знаменитая артистка Мария Горбань подарила жизнь сыночку Нилану. Красавица сумела прийти в форму за рекордно короткое время и уже балует поклонников откровенным контентом. При этом звезда нашумевшего телесериала "Кухня" действительно может себе это позволить. Подтянутое тело знаменитости выглядит идеально.



На этот раз Горбань поделилась с многочисленной армией фанатов зажигательным танцем. Красавица решила сплясать прямо в купальном костюме. Стоит отметить, что наряд для водных процедур девушка выбрала весьма откровенный. Завышенные трусы позволяют детально рассмотреть все сокровенные места знаменитой актрисы.

В таком чарующем бело-синем наряде Мария завлекающе потрясла бедрами и несколько раз изогнулась в весьма откровенных позах. Разумеется, такие жаркие танцы пришлись по вкусу преданным поклонникам знаменитой актрисы. Многие отметили, что формы звезды поражают своим совершенством.

"Господи, ну как можно быть такой идеальной", "Только родила, уже в такой шикарной форме", "Фасон купальника похож на фасон платья Джулии Робертс из "Красотки", "Маша, очень эффектно, приятно смотреть и вдохновляться", – пишут восторженные комментаторы.

К слову, недавно знаменитость снялась в оригинальном шерстяном купальнике. В тот раз стройные бедра Марии Горбань тоже произвели фурор в интернет-пространстве.