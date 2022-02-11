Звезда "Кухни" Горбань устроила эротические танцы в завышенных трусах

Звезда "Кухни" Горбань устроила эротические танцы в завышенных трусах
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка показала на камеру все свои прелести

Совсем недавно знаменитая артистка Мария Горбань подарила жизнь сыночку Нилану. Красавица сумела прийти в форму за рекордно короткое время и уже балует поклонников откровенным контентом. При этом звезда нашумевшего телесериала "Кухня" действительно может себе это позволить. Подтянутое тело знаменитости выглядит идеально.

На этот раз Горбань поделилась с многочисленной армией фанатов зажигательным танцем. Красавица решила сплясать прямо в купальном костюме. Стоит отметить, что наряд для водных процедур девушка выбрала весьма откровенный. Завышенные трусы позволяют детально рассмотреть все сокровенные места знаменитой актрисы.

В таком чарующем бело-синем наряде Мария завлекающе потрясла бедрами и несколько раз изогнулась в весьма откровенных позах. Разумеется, такие жаркие танцы пришлись по вкусу преданным поклонникам знаменитой актрисы. Многие отметили, что формы звезды поражают своим совершенством.

"Господи, ну как можно быть такой идеальной", "Только родила, уже в такой шикарной форме", "Фасон купальника похож на фасон платья Джулии Робертс из "Красотки", "Маша, очень эффектно, приятно смотреть и вдохновляться", – пишут восторженные комментаторы.

К слову, недавно знаменитость снялась в оригинальном шерстяном купальнике. В тот раз стройные бедра Марии Горбань тоже произвели фурор в интернет-пространстве.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость339995
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Со словом звезда рифмуется только одно слово... Чем меньше таланта, тем меньше одежды! Так что у неё ещё что-то есть, а то бы танцевала голая...
Гость340589
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<цензура>
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