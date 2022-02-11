Модель сравнили с богиней

Подписчики популярной российской актрисы Иланы Юрьевой пришли в восторг от ее новых откровенных снимков. Звезда "Уральских пельменей" поделилась в своем Instagram новыми пикантными фотографиями.

33-летняя артистка юмористической сцены и фотомодель побаловала поклонников соблазнительными снимками полуобнаженного тела, укутанного в белый плед. Центром композиции стали длинные черные волосы звезды. Иллюстрация получилась приникновенной и нежной, несмотря на откровенность.

Роскошные локоны комедийной актрисы закрывали ее хрупкие плечи и красивую шею. Конечно, от таких снимков публика пришла в восторг. Сведенные с ума россияне принялись хвалить модель и даже сравнили ее с богиней.

Подписчики, словно цветами, забросали актрису лестными комментариями. "Настоящая женщина", – восхитился один из поклонников Юрьевой. Многие обратили внимание на ее необыкновенную красоту и привлекательные формы, а кто-то и вовсе потерял дар речи, поэтому ограничился смайликами с сердечками.

Кстати, Илана является счастливой супругой и матерью. Периодически она делится с подписчиками фотографиями своей семьи. Ранее снимок артистки с повзрослевшей дочерью поклонники назвали очень трогательным.