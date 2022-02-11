Обнаженная звезда "Уральских пельменей" свела с ума поклонников

Обнаженная звезда "Уральских пельменей" свела с ума поклонников
Илана Юрьева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Модель сравнили с богиней

Подписчики популярной российской актрисы Иланы Юрьевой пришли в восторг от ее новых откровенных снимков. Звезда "Уральских пельменей" поделилась в своем Instagram новыми пикантными фотографиями.

33-летняя артистка юмористической сцены и фотомодель побаловала поклонников соблазнительными снимками полуобнаженного тела, укутанного в белый плед. Центром композиции стали длинные черные волосы звезды. Иллюстрация получилась приникновенной и нежной, несмотря на откровенность. 

Роскошные локоны комедийной актрисы закрывали ее хрупкие плечи и красивую шею. Конечно, от таких снимков публика пришла в восторг. Сведенные с ума россияне принялись хвалить модель и даже сравнили ее с богиней.

Подписчики, словно цветами, забросали актрису лестными комментариями. "Настоящая женщина", – восхитился один из поклонников Юрьевой. Многие обратили внимание на ее необыкновенную красоту и привлекательные формы, а кто-то и вовсе потерял дар речи, поэтому ограничился смайликами с сердечками.

Кстати, Илана является счастливой супругой и матерью. Периодически она делится с подписчиками фотографиями своей семьи. Ранее снимок артистки с повзрослевшей дочерью поклонники назвали очень трогательным.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
Гость340599
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Очевидно, что она одетая. Автор статьи - идиот.
Гость340533
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ну ну - без перегибов...
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