Ведущий прилюдно вышел из себя

В мире шоу-бизнеса с прошлого года обсуждают состояние популярного российского телеведущего Андрея Малахова. Коллеги судачат, будто бы у звезды телеэкранов есть значительные проблемы со здоровьем. Действительно, в последнее время его внешность претерпела определенные изменения, на это стали обращать внимание, поэтому шоумен даже сокрыл доступ к своим социальным сетям. И вот зрителям подкинули новую порцию пикантных историй.

Вернее, сам Малахов создал почву для очередных слухов и сплетен. Если изначально россияне переживали за его внешний вид, то теперь обратили внимание и на душевное состояние. Ведущий устроил скандал во время съемок программы "Прямой эфир". Примечательно, что такое поведение стало полной неожиданностью для гостей студии.

Малахов в какой-то момент вышел из себя, стал прилюдно повышать голос и делать замечание участникам популярной передачи. Его чрезмерно эмоциональному поведению удивились даже постоянные эксперты эфира. А любимый гость программы, адвокат Андрей Алешкин даже поделился с "Комсомольской правдой" своими опасениями.

Юрист подчеркнул, что шоумен выглядел нормально, никаких признаков болезни заметно не было и даже прическа, по его словам, была натуральной. Эксперт программы отметил, что скорее всего Малахов не носит парик.

"Если допустить, что у него все-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается", – уверен Алешкин.

Меж тем, поведение телеведущего вызвало вопросы. По словам юриста, он делал замечания зрителям, хотя раньше не позволял себе такого отношения. Адвокат подчеркнул, что Малахов так рассердился на одну из участниц массовки, что даже попытался вывести ее из студии.

Ранее во время съемок Андрей Малахов подколол Прохора Шаляпина за его пикантные увлечения.