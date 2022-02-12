Оперная певица сбросила 16 килограммов

Знаменитая оперная певица Мария Максакова за последние несколько месяцев сильно похудела – она сбросила 16 килограммов. Обновленную фигура певица продемонстрировала в своем Instagram. Максакова поделилась, что достигнуть таких результатов ей помогло интервальное голодание – артистка ест лишь раз в день через каждые 20 часов. Как правило, завтрак в рационе певицы отсутствует, и с утра она ограничивается лишь черным несладким кофе. Приемы пищи же приходятся в вечернее время, на ужин.

Подписчики восхитились результатами Максаковой и написали в комментариях множество комплиментов. "Просто королева", "Вы шикарная женщина", "Прекрасно выглядите", "Машенька, восхищаюсь вами".

Мария Максакова также отметила, что этот результат не конечный. Певица собирается достигнуть веса в 65 килограмм. При этом девушка подчеркнула, что грудь ее от таких диет никак не меняется, что прекрасно заметно на публикации.

Ранее Максакова поведала, как тяжело переживала гибель мужа. Политика Дениса Воронова застрелили в Киеве, и такой удар сильно сказался на здоровье певицы. Так, у Максаковой стремительно начали выпадать волосы. Певица рассказывала, что большая их часть просто оставалась на подушке. Из-за этого Максаковой пришлось коротко подстричься.