"Просто королева": похудевшая Максакова снялась без штанов

"Просто королева": похудевшая Максакова снялась без штанов
Оперная певица сбросила 16 килограммов

Знаменитая оперная певица Мария Максакова за последние несколько месяцев сильно похудела – она сбросила 16 килограммов. Обновленную фигура певица продемонстрировала в своем Instagram. Максакова поделилась, что достигнуть таких результатов ей помогло интервальное голодание – артистка ест лишь раз в день через каждые 20 часов. Как правило, завтрак в рационе певицы отсутствует, и с утра она ограничивается лишь черным несладким кофе. Приемы пищи же приходятся в вечернее время, на ужин. 

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Публикация от Maria Maksakova-Igenbergs (@mariamaksakova)

Подписчики восхитились результатами Максаковой и написали в комментариях множество комплиментов. "Просто королева", "Вы шикарная женщина", "Прекрасно выглядите", "Машенька, восхищаюсь вами". 

Мария Максакова также отметила, что этот результат не конечный. Певица собирается достигнуть веса в 65 килограмм. При этом девушка подчеркнула, что грудь ее от таких диет никак не меняется, что прекрасно заметно на публикации. 

Мария Максакова. Фото: www.instagram.com/mariamaksakova

Ранее Максакова поведала, как тяжело переживала гибель мужа. Политика Дениса Воронова застрелили в Киеве, и такой удар сильно сказался на здоровье певицы. Так, у Максаковой стремительно начали выпадать волосы. Певица рассказывала, что большая их часть просто оставалась на подушке. Из-за этого Максаковой пришлось коротко подстричься. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
ник
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таких вешалок полно, до Москвы раком не переставить
Россиянин
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Сиськи висят и без купальника будет неприглядной.
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