Шоумен снова разрядил обстановку смешной историей

Звездный телеведущий Андрей Норкин вновь оказался на высоте, поразив студию смешным анекдотом. На этот раз российский искромет поведал забавную байку о евреях – традиционно в эфире "Места встречи", разрядив обстановку среди напряженных гостей, которые, как всегда, не сошлись в своих экспертных мнениях.

Тема остроумного анекдота – диалог двух давних друзей. Один из них, человек по фамилии Зильберман, работал врачом. Второй – человек без постоянной работы, не такой прилежный и лишенный талантов, по фамилии Рабинович. Оба вдруг решили отправиться в Израиль на постоянное место жительства.

Чтобы обговорить все вопросы, связанные с эмиграцией, встретились уже на земле обетованной. И тут Зильбермана спрашивают, кем он работает. Доктор свою специальность не сменил. Но оказалось, что он кубарем скатился в новой стране вниз по социальной лестнице – врачом сразу устроиться не удалось, поэтому ему предложили пока поработать санитаром.

С Рабиновичем история приняла совершенно неожиданный поворот. Он заявил, что работал певцом. На удивление, в синагоге освободилось место – "певцу" уже на следующий день нужно выходить на работу.

И тут Рабинович понял, как выкрутиться: придумал план, по которому "теряет" сознание во время выступления, а к нему подбегает доктор, делая вид, будто оказывает первую помощь. Так и вышло. Врач подбежал к Рабиновичу и громко заявил:

"Евреи, слушайте меня! Жить он будет, а петь – уже никогда!" – выдал шутку Норкин.



Зал согнулся пополам от смеха.

Ранее Норкин объяснил, зачем Путину понадобился огромный стол в Кремле на встрече с Макроном.