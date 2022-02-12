Шахназаров собирается судиться с дочерью из-за квартиры на Патриарших

Шахназаров собирается судиться с дочерью из-за квартиры на Патриарших
Карен Шахназаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Режиссера не устраивает, что "американская" наследница владеет половиной жилплощади

Известный российский кинорежиссер, сценарист и генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров намерен отсудить у наследницы Анны часть недвижимого имущества в столице. Народный артист России собирается выразить в судебном порядке претензии к 36-летней дочери, которая, на его взгляд, совершенно незаслуженно владеет половиной квартиры.

Как отмечает источник, режиссер уже обратился в суд. Известно, что Анна выросла в Соединенных Штатах и лишь несколько лет назад впервые увидела своего отца. Однако в столичную жизнь "влилась" с квартирой на Патриарших прудах в 86 квадратных метров.

Шахназаров же намерен действовать в силу приобретательной давности. Известно, что режиссер выплачивал налоги за квартиру и исправно платил за коммунальные платежи.

Подробности дела неизвестны, сам режиссер пока что не давал комментариев средствами массовой информации по поводу судебного спора с дочерью.

Кинодеятель не слишком любит распространяться о своей личной жизни. Хотя известно, что он был трижды женат и имеет троих наследников. Анна – его дочь от второго брака. С ней он не общался двадцать лет и встретился лишь в конце "нулевых". Кстати, фильм "Американская дочь", снятая им в 1995 году, тесно переплетается с реальными событиями – перед рабочей поездкой в Штаты он думал о том, чтобы пообщаться с Анной. Однако что-то его остановило. Тем не менее, в итоге Карен однажды прилетел в Нью-Йорк, где ему позвонила Анна и на ломаном русском языке попросила встречи. Много говорили, плакали и выпили вина.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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