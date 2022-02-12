Из-за этого человека актриса долго не получала главные роли

12 февраля стало известно и смерти актрисы Зинаиды Кириенко. Последние годы она практически не снималась в кино, хотя в советское время Кириенко была довольно востребованной актрисой.

Одной из самых ярких ее работ считается роль Натальи из "Тихого Дона", режиссером которого является Сергей Герасимов. Еще тогда многие обратили внимание на прекрасную внешность и талант Кириенко. Однако несмотря на яркие данные, актрису очень долго не приглашали сниматься в кино. Ей доставались лишь эпизодические роли, и лишь спустя 16 лет после яркого дебюта она вернулась на большие экраны и снялась в фильме "Любовь земная" режиссера Евгения Матвеева, сыграв одну из ведущих ролей.

Точная причина такой ситуации до сих пор неизвестна, хотя сама актриса говорила о том, что не готова платить за свои роли чувствами. Скорее всего, Кириенко привлекла внимание одной из влиятельных персон в сфере кинематографа, но из-за сильного и независимого характера ответила ему отказом. Говорят, что этой персоной являлся первый заместитель председателя Госкино СССР Владимир Баскаков. Так или иначе, фильмография Зинаиды Кириенко могла бы быть более объемной.

Напомним, что 10 февраля актрису экстренно госпитализировали. Зинаиде Кириенко диагностировали инсульт и рак, а ее тело частично парализовало. Сегодня, 12 февраля, стало известно о ее смерти. Время и место похорон пока не назначены.

