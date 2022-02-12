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Несмотря на то, что убийство Михаила Круга произошло почти 20 лет назад, разговоры вокруг этого ужасного происшествия не утихают до сих пор. Так, после высказывания продюсера Вадима Цыганова о том, что он не верит в версию с ограблением и считает, что в этом деле есть много несостыковок, свой комментарий дала сестра исполнителя Ольга Медведева.
Женщина сказала, что полностью доверят версии правоохранительных органов и больше разбираться в этом деле не намерена. Медведева считает, что Следственный комитет "разложил все по полочкам", и вина каждого, кто задействован в этом преступлении, уже доказана.
Со словами Ольги Медведевы согласился и друг исполнителя Игорь Слуцкий. Он также считает, что следствие дало правильную версию убийства Михаила Круга. Однако Слуцкий не отрицает того факта, что у его приятеля могли быть завистники. Он сказал, что у любого успешного человека есть большое количество врагов, и ограбление известной персоны неудивительно. При этом Слуцкий подытожил, что его смерть не могла быть выгодной для кого-то, и преступники убили Круга лишь из-за того, что он их узнал.
Напомним, что Михаила Круга убили летом 2002 года. Преступники перелезли через забор дома, где певец проживал с супругой. Грабители были уверены, что в доме никого нет, однако это оказалось не так, и в результате Михаил Круг был ранен в грудь, после чего скончался, не доехав до больницы.
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