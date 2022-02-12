Растрогал подписчиков: Максим Галкин показал Пугачеву и детей в домашней обстановке

Растрогал подписчиков: Максим Галкин показал Пугачеву и детей в домашней обстановке
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
На них Алла Пугачева предстала в мини-юбке, а дети еще совсем маленькие

Максим Галкин сейчас находится в отъезде в Санкт-Петербурге и скучает по семье. Об этом свидетельствует милое видео, которым артист поделился с подписчиками в Instagram. Ролик длится целую минуту и состоит из кадров из семейного архива. На них можно увидеть абсолютно разные моменты из жизни семьи: где-то Гарри и Лиза совсем маленькие, на некоторых они уже идут в школу. Алла Пугачева на всех кадрах предстала в модных образах. Особенно ярким является тот, где Примадонна одета в черную мини-юбку с широким ремнем и берет. 

В подписи к видео Максим Галкин поблагодарил фан-аккаунт, который сделал это видео, за монтаж, и музыканта Олега Митяева за песню. 

Поклонники сразу же восхитились трогательным видео.

"Очень приятно смотреть на таких родителей. Мир вашей семье!", "Какие же Гарик и Лиза красивые дети!", "Хочется пожелать только одного, чтобы ваше счастье длилось, как можно дольше!". 

Алла Пугачева и Максим Галкин 20 лет счастливы в отношениях. Их дети Гарри Лиза ходят во второй класс и часто являются предметом умиления со стороны поклонников. Родители достойно воспитывают своих детей, постоянно занимаются с ними и делятся трогательными кадрами в сети. 

Недавно пользователи восхитились снимком Кристины Орбакайте с ее дочерью Клавдией. 

Источник: Instagram   ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

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