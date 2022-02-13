"В этом есть смысл": Пореченков сдал младшего сына в интернат

"В этом есть смысл": Пореченков сдал младшего сына в интернат
Михаил Пореченков. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
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Юный отпрыск звезды культовых российских сериалов "нулевых", младший сын Михаила Пореченкова еще не дорос и до двенадцати лет, однако уже растет в любви к военному делу. Парень у артиста  проявляет свободолюбивость и творческие способности.

В прошлом году Петру исполнилось одиннадцать. Тогда, кажется, он и решил пойти по отцовским стопам. Отец захотел отдать его туда же, где сам провел детство – в интернат. Только Михаил учился в польском, а не советском. Однако россйский актер уверен, что опыт для Петра однажды окажется бесценным.

Артист считает, что так сын быстрее сформируется как взрослая и самостоятельная личность. В определенный момент, считает Михаил, ребенку нужно достичь некоторой зрелости – школа-интернат, полагает он, помогает этому процессу лучше всего.

Пореченков уточнил, что младший сын учится в кадетском классе. Раз в месяц их забирают и увозят в интернат, где дети проводят все будни с понедельника по пятницу.

"Он в счастье!" – делится Михаил.

Сам Петр, к слову, не слишком пока скучает по родным. Просит родителей остаться еще в интернате на пару недель. Со сверстниками у него все складывается как нельзя лучше. Ребенку нравится постоянно проводить время с друзьями. А плюс учреждения в том, что у детей имеется полная свобода в общении при внешнем наблюдении.

"Они без понукания, надсмотра и глаза. Но за ними наблюдают. В этом есть здравый смысл", – считает актер.

Ранее сообщалось, что Пореченков решил помахаться на кулаках в салехардском аэропорту с одним россиянином – компания артиста что-то не поделила с местным жителем, в результате все переросло в потасовку.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
ГостьЕвгенийнепорядочный человек этот Пореченков.
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не порядочный человек этот пореченков.
гость
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Гость340886 тя по ходу ещё и насиловали, круглосуточно, отруби пальцы свои, пейсатель фуев
Гость340030
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Гость340886
Чтобы вырасти мужчиной, нужнл чтоб тебя запирали в камеру и обращались как со скотом.
ты в себе?
Гость340886
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Чтобы вырасти мужчиной, нужнл чтоб тебя запирали в камеру и обращались как со скотом.
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