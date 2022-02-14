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Глюкоза во многих интервью признавалась, что уделяет своей внешности очень много внимания. Она старается поддерживать себя в хорошей форме, поскольку это нравится ее супругу и ей самой.
Сейчас 35-летняя певица выглядит роскошно, поэтому с легкостью может себе позволить любой наряд – как закрытый, так и достаточно откровенный.
В своем Инстаграме она опубликовала фото в струящемся черном платье с откровенными декольте спереди и сзади. При этом на снимке можно заметить, что нижнего белья на артистке нет.
Больше всего Глюкоза подчеркивала, как платье сидит на ее бедрах, повернувшись к фотографу ягодицами, слегка проглядывающими за глубоким вырезом.
Фото мгновенно собрало тысячи лайков от поклонников. В комментариях к публикации даже отметилась Лариса Гузеева, которая сделала комплимент внешности певицы.
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