Забывшая о нижнем белье Глюкоза оголила перед поклонниками пикантное место - фото

Забывшая о нижнем белье Глюкоза оголила перед поклонниками пикантное место - фото
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала подтянутую фигуру

Глюкоза во многих интервью признавалась, что уделяет своей внешности очень много внимания. Она старается поддерживать себя в хорошей форме, поскольку это нравится ее супругу и ей самой. 

Сейчас 35-летняя певица выглядит роскошно, поэтому с легкостью может себе позволить любой наряд – как закрытый, так и достаточно откровенный.

В своем Инстаграме она опубликовала фото в струящемся черном платье с откровенными декольте спереди и сзади. При этом на снимке можно заметить, что нижнего белья на артистке нет.

Больше всего Глюкоза подчеркивала, как платье сидит на ее бедрах, повернувшись к фотографу ягодицами, слегка проглядывающими за глубоким вырезом. 

Фото мгновенно собрало тысячи лайков от поклонников. В комментариях к публикации даже отметилась Лариса Гузеева, которая сделала комплимент внешности певицы. 

Источник: Instagram
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей