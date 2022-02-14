Певица продемонстрировала подтянутую фигуру

Глюкоза во многих интервью признавалась, что уделяет своей внешности очень много внимания. Она старается поддерживать себя в хорошей форме, поскольку это нравится ее супругу и ей самой.

Сейчас 35-летняя певица выглядит роскошно, поэтому с легкостью может себе позволить любой наряд – как закрытый, так и достаточно откровенный.

В своем Инстаграме она опубликовала фото в струящемся черном платье с откровенными декольте спереди и сзади. При этом на снимке можно заметить, что нижнего белья на артистке нет.

Больше всего Глюкоза подчеркивала, как платье сидит на ее бедрах, повернувшись к фотографу ягодицами, слегка проглядывающими за глубоким вырезом.

Фото мгновенно собрало тысячи лайков от поклонников. В комментариях к публикации даже отметилась Лариса Гузеева, которая сделала комплимент внешности певицы.